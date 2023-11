Info création d’une recyclerie 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 11 novembre 2023, La turballe.

Info création d’une recyclerie Samedi 11 novembre, 15h30 12 place du marché 44420 La turballe

Et si, à La Turballe, en 2024, on faisait naître une structure d’un nouvel âge ? Un bâtiment qui accueillerait une Recyclerie spécialisée en matériaux de construction, un atelier partagé avec des outils à dispo, un centre de transmission des savoirs pour que les nouvelles générations n’oublient pas le savoir faire des anciens, un atelier ou laisser libre cours a tes inventions, une base de données de LowTech et DIY, une imprimerie citoyenne, etc.

Cette idée est née il y a plus d’un an, a mûri doucement et peut désormais éclore. Mais pour se faire, elle a besoin de toi, d’elle et de lui aussi, pour porter plus haut les valeurs de prix libre, de réemploi et d’écologie. Tu as envie de faire partie de cette belle aventure ? Alors viens boire un coup avec nous pour cette 1ère réunion publique, amène tes idées, tes envies, tes capacités et tous ensemble construisons les bases de ce futur tiers-lieu pour que la presqu’île nous ressemble un peu plus, petit à petit. N’ayons plus peur d’être ambitieux. En plus on a fait un joli Power Point pour l’occasion !

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/info-creation-d-une-recyclerie-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T15:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

2023-11-11T15:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

CITOYENNETE CONFRENCONTRE