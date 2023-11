Concert avec Ephémère 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 9 novembre 2023, La turballe.

Concert avec Ephémère Jeudi 9 novembre, 19h30 12 place du Marché 44420 La turballe

Éphémère, trio jazz blues de Saint-Nazaire né en 2019.. avec Fabien Troffiguer (batterie), Hervé Charon (basse et guitare) et Alain Goestchel (guitares).

C’est un répertoire de reprises : des thèmes de guitaristes connus et moins connus : Pat Metheny, John Scoffield, Frank Haunschild, Pat Martino.. et d’autres musiciens : Aldo Romano, Ornette Coleman.. arrangés pour le trio.

Du jazz instrumental parfois pêchu, toujours mélodique, aux frontières du blues et du folk.

Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B.

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-avec-ephemere-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

