Conférence sur les couleurs – par Claude Sire 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 7 novembre 2023, La turballe.

Conférence sur les couleurs – par Claude Sire Mardi 7 novembre, 17h00 12 place du Marché 44420 La turballe

« Nous vivons entourés de couleurs que ces couleurs nous plaisent ou nous déplaisent, et nous trouvons cela normal, parfois, même, sans y prêter de l’attention. Pourtant, elles ont un sens pour notre vie sociale, ce sont des codes. Elles ont également un impact sur nous, notre moral, et même nos comportements.

Dans cette conférence, je propose de faire le tour des principales couleurs, et de décoder avec vous les effets sur différents plan, mental, émotionnel, social, historique, culturel, entre autres. »

Au chapeau pour l’intervenante

Réservation au 06 62 20 91 00

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-sur-les-couleurs-par-claude-sire-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T17:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00

2023-11-07T17:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:30:00+01:00

CONFRENCONTRE CULTURE