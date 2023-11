Après-midi jeux 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 1 novembre 2023, La turballe.

Après-midi jeux Mercredi 1 novembre, 15h00 12 place du Marché 44420 La turballe

L’association du PLAN B propose un après-midi JEUX & Crêpes !

Venez découvrir les jeux du Café-bar et/ou apportez ceux que vous souhaitez partager. Des jeux pour tou.te.s pour un moment convivial.

Crêpes proposées à partir de 16h.

Ouvert à toutes & à tous.

Vous voulez aider en cuisine, inscrivez-vous ci-dessous :

Aide bénévole pour le jour J

Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

