Don et troc aux plantes 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 28 octobre 2023, La turballe.

Don et troc aux plantes Samedi 28 octobre, 15h00 12 place du Marché 44420 La turballe

L’association du Plan B vous propose une rencontre autour du jardin, échange de conseils et de savoir. Venez donner, troquer et / ou prendre des graines, plants et plantes qui vous plaisent.

Tout dépôt devra s’effectuer le jour J.

Si vous souhaitez aider le jour J , inscrivez vous : Aide bénévole

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/don-et-troc-aux-plantes-la-turballe.html »}] [{« link »: « https://framadate.org/uOXpQzBqAo6NNJ6R »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

LOISIRS MARCHE