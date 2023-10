Café Signes 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 21 octobre 2023, La turballe.

Café Signes 21 octobre et 2 décembre 12 place du marché 44420 La turballe Entrée libre: 0

Vous êtes sourd, malentendant, entendant pratiquant la langue des signes ou pas, curieux, désireux de rencontres conviviales, etc. Venez au Café Signes, une fois par mois au Café-bar Bio du PLAN B !

Entrée libre

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/cafe-signes-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-12-02T15:30:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

CITOYENNETE CULTURE