Atelier Halloween Mercredi 18 octobre, 15h30 12, place du marché 44420 La turballe 1 personne: 15

Lisa propose un atelier pour les enfants spécial Halloween !

Viens fabriquer araignée, chauve-souris et autres petites bestioles d’Halloween, en papier et carton coloré pour réaliser ton propre décor de fête.



INFOS PRATIQUES :

– Atelier à partir de 6 ans,

– 15€ / personne pour l’intervenante (sirop offert),

– Réservation au 06 80 59 16 70,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-halloween-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:30:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

CULTURE JEUNESSE