Collecte alimentaire pour le Secours Populaire 17 – 28 octobre 12 place du Marché 44420 La turballe

Le Café-épicerie Bio du PLAN B participe à la collecte d’aliments de longue conservation pour le Secours Populaire de La Turballe (pâtes, riz, céréales, conserves, légumes secs, huile, lait, biscuits, compotes, café, chocolat, etc.).

Produits en vente à l’épicerie Bio du PLAN B.

Possibilité de déposer vos dons au Café-épicerie du mardi 17 au 28 Octobre inclus, ils seront distribués aux plus démunis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

2023-10-28T09:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

