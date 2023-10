Après-midi : Atelier d’écriture 12, place du marché 44420 La turballe La turballe, 14 octobre 2023, La turballe.

Après-midi : Atelier d’écriture 14 octobre et 25 novembre 12, place du marché 44420 La turballe 1 personne: 10

Dans cet atelier, vous n’allez pas apprendre à écrire. Dans cet atelier, vous allez écrire ! Je vous propose un terrain de jeu dans lequel vous pourrez vous amuser avec les mots et vos idées. Imaginer des histoires, raconter des souvenirs inventés comme si vous y étiez, faire parler des objets… à vous surprendre vous-même !

12, place du marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-11-25T16:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

