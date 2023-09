Friperie 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 7 octobre 2023, La turballe.

L’association du PLAN B propose une friperie automne/hiver.

Vous avez des vêtements à donner ? Il est possible de les déposer au Café-épicerie Bio du PLAN B du 26 septembre au 6 octobre.

Si vous souhaitez aider en amont et/ou le jour J, vous pouvez vous inscrire ci-dessous :

INFOS PRATIQUES :

– Collecte de vêtements hommes, femmes, enfants, propres et réutilisables,

– Tout dépôt devra s’effectuer entre le 26 septembre et 6 octobre,

– Vente le 7/10 à petits prix au profit de l’association du PLAN B,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

12 place du Marché 44420 La turballe
09 72 66 30 12
contact@cafe-epicerie-leplanb.fr
https://cafe-epicerie-leplanb.fr

