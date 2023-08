Atelier sur les fleurs de Bach 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 2 septembre 2023, La turballe.

Atelier sur les fleurs de Bach Samedi 2 septembre, 15h30 12 place du marché 44420 La turballe

Les ateliers permanents sont une série de 9 ateliers de 2 h pour découvrir et acquérir une connaissance de base des Fleurs de BACH® et apprendre à les utiliser dans la vie quotidienne.

Une méthode de soin simple, pour tous, à base de fleurs sauvages, sans effets secondaires, permettant l’harmonisation des émotions… Une méthode de guérison holistique mise à disposition par le Dr Ed. Bach

Un outil de bien être et de connaissance de soi à portée de tous : 39 Fleurs pour se transformer.

– 15€ pour l’intervenante,

– Réservation au : 06 70 58 77 08,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

2023-09-02T15:30:00+02:00 – 2023-09-02T17:30:00+02:00

