Spectacle : Solo de clownE Jeudi 31 août, 20h00 12 place du marché 44420 La turballe

D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, Mon robert, Solo de ClownE a réponse à tout. Mais emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche…

Avec Anne Tifine, aide à l’écriture et à la mise en scène Hélène Gustin.

12 place du marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T21:30:00+02:00

