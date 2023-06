Matinée musicale avec Horizon 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 19 août 2023, La turballe.

Matinée musicale avec Horizon Samedi 19 août, 10h30 12 place du marché 44420 La turballe

Horizon interprète ses propres compositions et des chansons du monde des îles lointaines où la musique est reine sur une base de musique folk world acoustique.

Contact 09 72 66 30 12.

