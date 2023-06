Concert avec Buck Vertigo 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 17 août 2023, La turballe.

Concert avec Buck Vertigo Jeudi 17 août, 20h00 12 place du marché 44420 La turballe

Nourrit par la pop, le rap, et le jazz, il pose son regard sur sa condition d’individu, dans la mélancolie de souvenirs réinventés. Autofiction musicale qu’il nous livre à la guitare et au chant accompagné de Mathieu Tétéu à la batterie et aux machines.

12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-avec-buck-vertigo-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T20:00:00+02:00 – 2023-08-17T22:00:00+02:00

