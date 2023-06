Concert avec Hôpes 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 20 juillet 2023, La turballe.

Folk/Rock sensible, Hôpes dans sa version acoustique en duo (avec Fanny et Hugo, deux guitares/voix). Des compositions originales, des textes à la fois poétiques, incisifs et engagés, qui nous invitent à porter un autre regard sur nous, sur notre relation à l’autre et au monde d’aujourd’hui.

Tarif : libre.

Contact : 09 72 66 30 12

12 place du marché 44420 La turballe
La turballe
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-07-20T20:00:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

