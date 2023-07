Dégustation Le Lézard Jovial 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 19 juillet 2023, La turballe.

Dégustation des produits de la Biscuiterie Thomie de Missillac.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les biscuits de la Biscuiterie Thomie sont de retour sur nos étals : Galettes bretonnes nature & caramel, Palets sarrasin, Fondant chocolat, etc.

Venez rencontrer Bruno et découvrir les produits de la Biscuiterie Thomie de Missillac.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/BiscuiterieThomie/?locale=fr_FR

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T13:00:00+02:00

