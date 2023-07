Les 5 ans du Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 9 juillet 2023, La turballe.

À l’occasion de la tenue d’un marché sous les Halles de La Turballe, le PLAN B sera ouvert et l’association du PLAN B animera la place du marché toute la matinée !

Concerts, animations et village associatif, repas bio, et pleins d’autres surprises..

AU PROGRAMME :

Scène :

10h : Chorale du PLAN B & du Pisse Mémé, chants engagés et militants,

10h45 : Bleu Nomade, chants polyphoniques d’ici et d’ailleurs,

11h30 : Gandaia Na Ponte, forro,

12h30 : Los Padres, chanson française,

13h30 : Zaymon, guitare voix,

14h15 : Quidam Trio, world guinguette,

& Terre de Slam en intermède.



Village associatif :

– Le Repair Café Turballais : Ateliers bénévoles d’aide à la réparation d’objets en tous genre.

– La Recyclerie Maritime : Préservation des écosystèmes du littoral par l’action et l’influence collective. Sensibiliser, réparer, collecter, transformer, recycler.

– Terre & Mer, pour l’avenir du vivant ! : Sauvegarde de l’environnement, milieux naturels, lieux de vie quotidiens et patrimoine historique et humain.

– Le Rozo : Monnaie locale complémentaire et citoyenne St-Nazaire et presqu’ile guérandaise.

– Le Secours Populaire : Solidarité qui intervient sur le plan matériel, médical, moral et juridique, auprès des personnes victimes de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés.

– Le CPIE Loire Océane : Éducation à l’environnement.

– La Tête la Première : Spectacle vivant, promotion de l’art et des artistes dans la ville de Piriac-sur-Mer.

– La Compagnie du Passage : Spectacles, théâtre, ateliers et formations.

– L’association du Plan B : Soutien au PLAN B et contribution, entre autre, à la vie socio-culturelle du lieu par l’animation de multiples activités ouvertes à toute et tous.

Repas Bio : Crêpes & Galettes proposées par l’association du PLAN B.

12 place du Marché 44420 La turballe

