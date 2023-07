Dédicace de Jean-Pierre Santini 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 5 juillet 2023, La turballe.

Dédicace de Jean-Pierre Santini Mercredi 5 juillet

» Meurtre à La Turballe »

Lucas, marin pêcheur dans le petit port sardinier de la Turballe, disparaît mystérieusement en mer. Yan son fils, alors âgé d’une dizaine d’années, et Jeanne sa mère quittent la côte pour s’installer à Nantes et oublier.

Dix ans plus tard, en dernière année d’études à l’École de la Marine Marchande, se retrouvant seul, Yan décide de revenir à la Turballe pour passer quelques vacances d’été. Pourquoi tant d’hostilité et de haine pour l’accueillir. La disparition de son père ne serait-elle pas accidentelle ? Quel mystère l’entoure ? Aidé par son ami Erwan, il se lance dans la recherche d’une vérité aussi cruelle qu’elle fut…

2023-07-05T10:30:00+02:00 – 2023-07-05T12:30:00+02:00

