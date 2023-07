Bulles de lectures théâtrales 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 1 juillet 2023, La turballe.

Bulles de lectures théâtrales Samedi 1 juillet, 15h00 12 place du Marché 44420 La turballe

Bulles de lectures théâtrales avec Anouch Paré, auteure et marraine du Prix d’écriture théâtrale de la presqu’ile guérandaise 2023, animé par le Jardin d’Arlequin.

Cette association s’est donné pour mission de faire connaitre les écritures théâtrales contemporaines. Anouch Paré sera accompagnée de quelques membres de l’association pour faire entendre et découvrir des extraits de pièces primées, de textes de la marraine.

Ces Bulles circuleront librement à 10h30 à la Bibliothèque Conti et à 15h au Café-Bar du Plan B. Le prix 2023 sera remis à 17h ce même samedi à la librairie guérandaise L’Esprit large et une lecture du texte primé y sera proposée par l’auteur-e lauréat .

Enfants dès 7 ans,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/bulles-de-lectures-theatrales-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

CULTURE LITTRATURE