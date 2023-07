Exposition de juillet – Christian Pelmoine 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 1 juillet 2023, La turballe.

Exposition de juillet – Christian Pelmoine 1 – 31 juillet 12 place du Marché 44420 La turballe

Mes influences sont multiples : les artistes italiens du quattrocento, pour leurs couleurs audacieuses et la force de leurs dessins, l’école de Barbizon et les impressionnistes pour le rendu naturel des paysages peints sur le motif. Les fauves français et les expressionnistes allemands pour leur capacité à nous faire ressentir leurs émotions et finalement les abstractionnistes lyriques américains pour nous immerger dans leur univers délicat.

Pour moi maîtriser les techniques est le meilleur moyen de s’en affranchir , de ne pas être dépendant du médium, et d’adapter son sujet à la technique. J’ai étudié huile, aquarelle, acrylique, fusain, crayon, pastel, gouache, feutre et dessin dans diverses académies dont l’école des beaux-arts de Nantes.

Peindre le paysage sur le motif, être immergé dans les trois dimensions de la nature, de capter les variations de la lumière selon la course du soleil et le passage des nuages, les nuances infinies des couleurs est à chaque fois une expérience merveilleuse. Je peins et dessine sur le motif dans ma région, seul ou avec Couleurs de Bretagne, les urban sketchers de Nantes, Saint-Nazaire et Moscou. Je peins aussi le paysage russe dans le domaine Répine de l’académie des peintres russes. Naturellement j’expose régulièrement dans la région guérandaise et aux environs de Moscou.

Au bout d’une certaine pratique, je me suis aperçu que les paysages naturels devenaient abstraits par la simplification, l’agencement des formes et couleurs. Le collage à mon sens est une excellente voie intermédiaire : formes, couleurs simplifiées, poésie, étrangeté, voir surréalisme par la juxtaposition d’objets, de personnages complètement inattendus.

Pour en savoir plus : instagram @chrispoine

