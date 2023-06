Matinée musicale avec Faab 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 17 juin 2023, La turballe.

Matinée musicale avec Faab Samedi 17 juin, 11h00 12 place du Marché 44420 La turballe

FAAB et sa guitare se promènent depuis des années pour chanter ses compos ou reprendre des classiques de la chanson, de Brassens à Renaud, de Piaf à Dutronc, Bashung ,Thiéfaine, etc. ou encore , Dylan, Lennon, J. Cash, et autres blues et rock’n’roll, si on lui demande !

Tout cela dans la joie et la bonne humeur, et le partage avec le public qu’il aime faire chanter, en tout bien tout honneur .

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/matinee-musicale-avec-faab-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:30:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS