Club lecture 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 14 juin 2023

Le Club lecture a pour but de réunir les amoureu.se.x des livres.

Ces rencontres sont des occasions pour : prêter, échanger, donner des livres que nous avons aimé.

Pour remercier le Café-épicerie Bio du Plan B qui nous accueille, pensez à prendre une consommation au bar et faire vos courses à l’épicerie bio . Ouvert à toutes & à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T15:30:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00

