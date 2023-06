Concert avec Dear John 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 8 juin 2023, La turballe.

Concert avec Dear John Jeudi 8 juin, 20h00 12 place du Marché 44420 La turballe

Dear John c’est la puissance de quatre musiciennes aux tempéraments de feu qui s’influencent des racines de la musique américaine pour créer leur propre univers.

Leurs personnalités, histoires folkloriques ainsi que leurs harmonies vocales transmettent une énergie lumineuse et résonnent de la scène jusque dans les montagnes des Appalaches.

Vous y trouverez le goût du Southern Gospel, du Bluegrass et Old-Time.

Chapeau pour les artistes,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-avec-dear-john-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:00:00+02:00 – 2023-06-08T22:00:00+02:00

2023-06-08T20:00:00+02:00 – 2023-06-08T22:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS