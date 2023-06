Après-midi des Petits Bidouilleurs 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 7 juin 2023, La turballe.

Après-midi des Petits Bidouilleurs Mercredi 7 juin, 17h00 12 place du Marché 44420 La turballe Public

L’association du PLAN B propose des activités de découverte pour des enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’adultes : les Après-midis des Petits Bidouilleurs.

Entre avril et juin 2023, un cycle de trois ateliers est programmé : « Artistes en herbe ».

Atelier 1 : Fabrication de cartes en papier recyclé,

Atelier 2 : Création de peintures naturelles, avec des produits qu’on trouve autour de nous,

Atelier 3 : Réalisation d’œuvres en utilisant les peintures et les cartes réalisées précédemment.

Deuxième rendez-vous autour des peintures, pigments, etc. : Comment fabriquer des peintures « maison » ?

Du café, des végétaux, un œuf… Essayons différents mélanges, et voyons le résultat !

Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d’adulte(s),

Entrée libre, dans la limite des places disponibles ! (10 enfants max.),

Chapeau pour participer à l’achat des ingrédients,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/apres-midi-des-petits-bidouilleurs-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T17:00:00+02:00 – 2023-06-07T19:00:00+02:00

2023-06-07T17:00:00+02:00 – 2023-06-07T19:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE