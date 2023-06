Matinée musicale – Olivier Gardais 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 7 juin 2023, La turballe.

Matinée musicale – Olivier Gardais Mercredi 7 juin, 11h00 12 place du Marché 44420 La turballe Public

« A bras le cœur » – Chansons françaises

Des notes légères, tendres, poétiques.

Une pincée d’humour, du swing.. et de l’amour fou !

« À bras le cœur » est une ballade inédite à la rencontre de ce qui fait, pour Olivier, l’originalité de la chanson française des années 50 à aujourd’hui.

La singularité, d’Olivier, c’est de proposer une diversité inattendue d’artistes et de chansons.

Hommage à ces chanteurs qui, en leur temps, ont réinventé la chanson française, créé un nouveau style, une couleur, une poésie…

Avec sa propre sensibilité, Olivier nous embarque et nous amuse avec gourmandise et l’envie simple de partager, pour un instant, l’univers de ces chansons.

Il y aura un soupçon de Charles TRENET et de Georges BRASSENS.

Des notes épicées de Boris VIAN et Henry SALVADOR.

Les univers de Jacques BREL, Serges GAINSBOURG et Claude NOUGARO.

Peut-être un murmure de BARBARA… et quelques surprises plus contemporaines !

Chapeau pour l’artiste,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T11:00:00+02:00 – 2023-06-07T13:00:00+02:00

