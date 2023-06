Atelier art floral 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 6 juin 2023, La turballe.

Atelier: 15€

Jardin sphérique propose un atelier d’Art floral. Pour fêter les beaux jours, venez créer votre centre de table avec des fleurs de votre jardin et/ou celles à disposition.

Matériel à apporter : un sécateur, fleurs et feuillage glanés (vous pourrez échanger vos trouvailles au sein du groupe afin d’avoir plus de variétés dans votre composition).

Réservation au 06 83 19 36 94 ou par mail jardinspherique@gmail.com,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

2023-06-06T15:30:00+02:00 – 2023-06-06T16:30:00+02:00

