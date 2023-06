Exposition du mois Gwendal Révault 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 2 juin 2023, La turballe.

Naviguant entre figuratif et abstrait, Gwendal Révault vous invite à voyager au cœur des couleurs et au fond des formes au gré de ses linogravures.

La réalisation de la matrice s’effectue à l’aide de gouges, poinçons, ciseaux, en creusant une plaque de linoléum, matériau souple et tendre inventé au milieu du XIXe siècle.

Il s’agit d’une taille d’épargne, qui laisse en relief les parties destinées à être visibles lors du tirage.

Les estampes créées par Gwendal sont obtenues par pression d’un papier sur la matrice préalablement encrée en faisant appel à plusieurs supports de pigments colorés : pâte spéciale pour linogravure, peinture à la gouache, aquarelle…

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » Paul Klee

