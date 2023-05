Lecture dansée 12 place du Marché 44420 La turballe, 27 mai 2023, La turballe.

Élodie Brillon, danseuse et médiatrice artistique et Mélina Girault-Dessomme, lectrice et conteuse vous proposent une LECTURE à VOIX HAUTE et DANSÉE de Mamamé, une pièce théâtrale jeunesse de Fabien Arca aux Editions espace 34.

La petite histoire : un enfant, Monpetit, est en visite chez sa grand-mère, tendre, chaleureuse et solaire. Au rythme de la journée, ils échangent sur les petits faits du quotidien. Et avec elle, l’ordinaire devient magique. Il est question de transmission, d’héritage des générations et de la construction de l’identité à partir de ses racines.

Dans un duo complice, Élodie et Mélina racontent, par la danse et les mots, l’histoire de Monpetit et de Mamamé.

Prix libre pour les artistes,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T17:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:45:00+02:00

