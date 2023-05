Projection du film L’empreinte 12 place du Marché 44420 La turballe, 12 mai 2023, La turballe.

Florian Gomet décide de traverser l’Europe sans aucun équipement. 3500 km l’attendent. il devra affronter ce périple sans argent, sans passeport, sans nourriture et sans chaussures, uniquement avec sa foi, une foi dans la vie qu’il développe au fur et mesure de ses voyages.

Déjà habitué des explorations, il place un grande importance à son hygiène de vie et à son alimentation. À travers son expérience vous découvrirez comment optimiser les ressources presque sans limites du corps humain et comment s’armer au mieux pour améliorer sa santé.

Et ce dépassement de soi nous entraine aussi vers un questionnement plus profond, sur notre place dans ce monde, nos relations aux autres.

Manger uniquement cru et faire un marathon par jour !?

Courir pieds nus sur de telles distance !?

Et comment toutes les cultures différentes des pays traversés vont aborder cet ORNI (Objet Courant Non Identifié), que beaucoup ont appelé « Tarzan » !?

Nous pourrons échanger à la suite de la projection qui dure 1h40..

Chapeau pour l’association,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:30:00+02:00 – 2023-05-12T20:30:00+02:00

