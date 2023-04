Atelier enfant : une carte à planter 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Atelier enfant : une carte à planter 12 place du marché 44420 La turballe, 27 avril 2023, La turballe. Atelier enfant : une carte à planter Jeudi 27 avril, 15h30 12 place du marché 44420 La turballe Atelier: 10 Lisa propose un nouvel atelier pour les enfants : une carte à planter. Viens fabriquer ton papier recyclé toi-même, dans lequel on mélangera des graines. Elles fleuriront quand tu planteras ta carte en terre ! Tu pourras aussi créer et décorer le dessous de ta carte pour l’offrir à quelqu’un.

A partir de 6 ans.

