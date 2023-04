Atelier illustration 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Atelier illustration 12 place du marché 44420 La turballe, 25 avril 2023, La turballe. Atelier illustration Mardi 25 avril, 10h30 12 place du marché 44420 La turballe Atelier: 25 Véronique DEROUIN, illustratrice jeunesse, propose de réaliser une illustration grand format 30 x 40cm à l’acrylique. Elle accompagnera chacun.e à son rythme, de l’esquisse au crayon jusqu’à la réalisation à la peinture en transmettant des techniques de couleurs, d’ombres … INFOS PRATIQUES :



Atelier enfants de 6 à 12 ans,

Réservation au 06 79 07 75 67,

Réservation au 06 79 07 75 67,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

