Atelier enfants cuisine des algues Vendredi 21 avril, 15h30 12 place du Marché 44420 La turballe 1 personne: 35 €

Atelier cuisine des algues « Les légumes de la mer »

De façon ludique et et gourmande, venez découvrir ces légumes de la mer. Nous confectionnerons ensemble, un buffet apéritifou un repas à partager. Des recettessimples et surprenantes à reproduire ches soi. Vous aprendrez à associer ces nouveaux légumes à des ingrédiant quotidiens, de quoi pimenter l’assiette !

Tous les ingrédients sont fournis hors boisson

Posibilité d’accompagner le guide sur l’estran le matin pour découvrir les algues.

Atelier à partir de 6 ans enfant accompagné

Tarif 35 € par personne

Réservation 06 59 32 67 39

