Samedi 15 avril, 17h30 12 place du Marché 44420 La turballe

L’association du Plan B propose une série de Causeries sur le BIO.

Suite à la première Causerie Bio du 17 mars : « Le BIO et la BIO, quelles différences ? », voici cette deuxième causerie ! Nous abordons la santé individuelle en relation avec ce sujet. Alimentation, cosmétiques, qualité de l’environnement, relation entre BIO et maladies, ..

Le sujet touche pas mal de plans impactant potentiellement notre santé.

Concernant l’alimentation, il n’y a pas que les « polluants » et autres additifs dans la balance, mais aussi les apports nutritionnels, le plaisir gustatif, .. Et puis, si c’est BIO est-ce forcément bon pour la santé ?

Pas de dogme non plus, le sujet n’est pas simple et nous l’aborderons de différentes manières, y compris sous l’éclairage d’études scientifiques.

L’enquête a été faite auprès d’une dizaines de sources différentes.

Et nous n’oublierons pas que nous sommes tous différent.e.s.

Chapeau pour l’association du PLAN B,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

