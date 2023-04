Matinée musicale – Les Débarqués 12 place du Marché 44420 La turballe, 15 avril 2023, La turballe.

Quatre garçons dans le vent du 44

Les Débarqués Groupe de chants sur la mer , les marins, les voyages composé de 4 musiciens :

• Thierry Blachet : guitare et harmonica et voix

• Patrick Voisin : violon, bouzouki , oud et voix

• Claude Rochette : accordéon et voix

• Jean-Michel Le Clère : guitares, banjo et voix

Ils interprètent à 4 voix des reprises et leurs propres compositions originales.

Leur objectif est de faire voyager et rêver avec des chansons qui évoquent des instants de vie maritime , avec poésie, humour, évasion .

Chapeau pour les artistes,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:30:00+02:00 – 2023-04-15T11:30:00+02:00

