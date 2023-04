Découverte de l’art thérapie 12 place du Marché 44420 La turballe, 14 avril 2023, La turballe.

Découverte de l’art thérapie Vendredi 14 avril, 10h00 12 place du Marché 44420 La turballe Atelier: 20

Sonia propose un atelier découverte de l’art thérapie afin de se reconnecter à notre créativité.

L’art-thérapie s’adapte aux besoins et envies de chacun : que vous ayez simplement envie de vous détendre, de contacter votre créativité ou que vous souhaitiez entreprendre une véritable thérapie, l’art-thérapie peut être autant ludique et légère que profonde et introspective.

Dans tous les cas, c’est une pratique efficace et puissante pour exprimer votre univers intérieur de manière non-verbale à travers le dessin, la peinture, le collage, le modelage, l’écriture créative.

Site web : linstantpresent.net

Réservation au 06 60 09 60 79

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

12 place du Marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T12:00:00+02:00

LOISIRS SANTE