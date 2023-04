Soirée boeuf musical 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Soirée boeuf musical 12 place du Marché 44420 La turballe, 13 avril 2023, La turballe. Soirée boeuf musical Jeudi 13 avril, 18h30 12 place du Marché 44420 La turballe Public Soirée scène ouverte à toutes et à tous.

Une sono, deux enceintes, un micro et une table de mixage sont à votre disposition.. apportez vos instruments

Petite restauration bio proposée à partir de 19h30

Ouvert à toutes & à tous,

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B. 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-boeuf-musical-la-turballe.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T20:00:00+02:00

2023-04-13T18:30:00+02:00 – 2023-04-13T20:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE

Détails Catégories d’Évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu 12 place du Marché 44420 La turballe Adresse 12 place du Marché 44420 La turballe Ville La turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe

12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe/

Soirée boeuf musical 12 place du Marché 44420 La turballe 2023-04-13 was last modified: by Soirée boeuf musical 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe 13 avril 2023 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe La Turballe

La turballe Loire-Atlantique