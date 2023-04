Matinée musicale – Steredenn Vor 12 place du Marché 44420 La turballe, 12 avril 2023, La turballe.

L’association STEREDENN VOR œuvre pour la conservation du patrimoine maritime Turballais et a lancé le projet de restauration du dernier maquereautier (canot dédié à la pêche au maquereau) de la Turballe. Le projet, démarré en septembre au sein de l’école de charpentiers de marine SKOL AR MOR à Mesquer, est bien avancé et la mise à l’eau prévue le 29 Juillet 2023 avec une grande fête à Kercabellec.

Le groupe de musique constitué par des membres de l’association accompagne ce projet et propose un répertoire de chants de mer et d’Irlande en se produisant régulièrement sur la presqu’ile Guérandaise.

Pour financer une partie du bateau, une campagne de financement participatif vient aussi d’être lancée. N’hésitez pas à nous soutenir en allant sur le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/steredennvor/collectes/restauration-du-dernier-maquereautier-de-la-turballe

INFOS PRATIQUES :

– Chapeau pour l’Association Steredenn Vor,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

12 place du Marché 44420 La turballe

