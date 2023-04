Exposition de Alain Bariou 12 place du Marché 44420 La turballe, 8 avril 2023, La turballe.

Exposition de Alain Bariou 8 avril – 8 mai 12 place du Marché 44420 La turballe

Participant au « Parcours artistique » proposé par la mairie de La Turballe, nous avons le plaisir d’accueillir Alain Bariou ce mois-ci !

« Peintre autodidacte, je peins de manière assidue depuis une dizaine d’années et mon travail s’est principalement concentré sur le figuratif : portraits, marines, scènes urbaines ou scènes de genre.

Il m’arrive d’être lassé de la représentation et de la tyrannie du dessin et d’avoir envie d’évasion. C’est pourquoi je travaille de temps en temps de manière plus libre sur des productions non-figuratives.

Pour un peintre essentiellement figuratif, se lancer dans une approche non-figurative semble au premier abord assez intimidant dans la mesure où on se trouve confronté à une liberté d’expression totale, mais dans le même temps libéré des obligations du dessin. C’est aussi l’occasion de s’essayer à différentes techniques et matériaux tels que la peinture acrylique, l’encre, l’huile, le pastel, le graphite.

Toute l’expérience acquise dans le figuratif peut être mise en œuvre dans la réalisation de compositions abstraites : jeu des couleurs, des contrastes, des harmonies et des tons sont aussi mis en œuvre dans les toiles figuratives. De même, comme dans le figuratif, les textures peuvent ajouter de la profondeur et de l’intérêt au travail. Toutefois, l’art abstrait fournit davantage l’occasion d’expérimenter avec les formes.

J’ai découvert que le non-figuratif peut être un moyen de communiquer des émotions complexes, d’explorer mes propres sentiments et réactions émotionnelles pour créer des œuvres authentiques et captivantes.

Le non-figuratif est à juste raison associé à la prise de risques et je me suis souvent rendu compte que les tentatives ne fonctionnent pas et qu’il faut remettre sur le chevalet. Mais en fin de compte c’est ce qui rend la recherche passionnante ».

