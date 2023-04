Coup de pouce en informatique 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Coup de pouce en informatique
Jeudi 6 avril, 10h00
12 place du Marché 44420 La turballe

COUP DE POUCE EN INFORMATIQUE

Pour vous aidez à :

– Utiliser votre matériel (PC, tablette,téléphone…)

– Utiliser vos logiciel standards (text, tableur,…)

– Utiliser votre courrier électronique

– Naviguer sur internet

– Réaliser vos démarches en ligne

– Mieux sécuriser vos matériels

2023-04-06T10:00:00+02:00 – 2023-04-06T12:00:00+02:00

