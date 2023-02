Coup de pouce en informatique 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Coup de pouce en informatique
Mardi 21 février, 16h30
12 place du Marché 44420 La turballe

L'association du Plan B organise un Atelier coup de pouce en Informatique, 2 fois par mois (un mardi et un jeudi), ouvert à tous :

– pour mieux utiliser votre matériel : téléphone, PC (Windows/LINUX/Mac), tablette…

– pour mieux utiliser les différents logiciels standards pouvant les accompagner.

– pour mieux utiliser internet : faire ses démarches en ligne, mieux utiliser les ressources présentes sur internet, etc.

Des bénévoles seront à votre disposition pour vous aider à acquérir plus d’autonomie sur ces sujets et chercher avec vous des réponses à vos questions. Nous pourrons aussi vous indiquer des sources documentaires pour débuter ou continuer d’apprendre par vous-même en toute autonomie. INFOS PRATIQUES :

– Il y aura du matériel informatique sur place, mais vous pouvez aussi venir avec vôtre propre matériel.

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar du Plan B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T16:30:00+01:00

2023-02-21T18:30:00+01:00

