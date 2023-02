Atelier « 2 tonnes » 12 place du marché 44420 La turballe, 7 février 2023, La turballe.

QU’EST-CE QUE « L’ATELIER 2 TONNES » ?

Nous voudrions tou.te.s agir contre le changement climatique pour en limiter les effets, mais nous mesurons mal l’impact que chacun.e peut avoir et nous sommes parfois découragé.e.s devant l’ampleur de la tâche.

Objectifs de l’atelier:

Découvrir, sous forme de jeu, l’impact réel de diverses actions, individuelles ou collectives, sur le bilan carbone et y trouver une motivation pour agir ou continuer à agir.

Déroulement de l’atelier (en bref):

Avant l’atelier, chaque participant.e inscrit.e est invité.e, s’il/elle le souhaite, à calculer son bilan-carbone approximatif, à l’aide d’un outil très simple.

Lors de l’atelier, qui dure en moyenne 3 heures, on joue pour se projeter, de 5 ans en 5 ans, jusqu’à 2050. A chaque étape du jeu, l’animateur enregistre les différentes actions choisies par les participant.e.s et leur montre comment évolue leur bilan-carbone et celui de tout le groupe.

Cela permet de prendre conscience de l’impact des différentes décisions d’actions prises et de se projeter jusqu’en 2050.

Pré-requis pour les participant.e.s:

Aucune compétence particulière n’est requise si ce n’est l’envie de jouer et d’échanger avec les autres, en toute bienveillance. L’animateur n’est pas « celui qui sait » ; il met en relation et fait avant tout s’exprimer les participant.e.s.

INFOS PRATIQUES :

Inscription au 06 77 09 35 62 (10 jours avant l’atelier)

Prix libre pour l’Association du PLAN B

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B



