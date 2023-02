Exposition de Marie-Laure Andouard 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Exposition de Marie-Laure Andouard
1 – 25 février 2023
12 place du marché 44420 La turballe

Marie-Laure Audouard propose des créations actuelles et originales d'illustrations de coquillages et crustacés inspirées des planches anatomiques du XIXe siècle.

Le graphisme de la silhouette est réalisé sur la base d’une photographie originale du spécimen représenté.

La technique consiste ensuite à juxtaposer une multitude de points positionnés de façon à mettre en valeur les détails et les volumes de l’animal.

Les posters ou affiches qui en résultent sont imprimés en monochromie sur papier de création. Plus d’infos :

Boutique en ligne :

https://www.etsy.com/shop/atelier2bis

Instagram :

https://www.instagram.com/atelier_2bis/

Facebook :

https://www.facebook.com/marie.laure.atelier2bis ou Atelier 2bis – Nantes

