Rencontre avec soi 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Rencontre avec soi 12 place du marché 44420 La turballe, 27 janvier 2023, La turballe. Rencontre avec soi Vendredi 27 janvier, 15h30 12 place du marché 44420 La turballe

1 personne: 30

Brigitte Pajot nous emmène à la découverte du SATI (Système d’Apprentissage et de Transformation de l’Individu). C’est un outil holistique qui travaille sur les 5 plans de l’être humain : le pl… 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire Brigitte Pajot nous emmène à la découverte du SATI (Système d’Apprentissage et de Transformation de l’Individu). C’est un outil holistique qui travaille sur les 5 plans de l’être humain : le plan de l’âme, le plan des émotions, le plan du mental, le plan énergétique et le plan concret ; chaque plan est représenté par une couleur de cadre différent (violet, rose, jaune, orange et bleu). Le SATI vous permet de trouver « votre voie », « votre voix », de surmonter les ornières et les rocailles de votre vie, d’avancer à votre rythme dans votre évolution, de découvrir un changement de regard sur soi. Grâce aux dessins simples des cartes, vous entrez en contact avec vous-mêmes, vous ouvrez la porte sur votre partie secrète, la partie inconnue de vous-mêmes. Ces cartes suscitent votre réaction, favorisent l’émergence de vos émotions enfouies, et laissent s’exprimer des non-dits en faisant appel à votre mémoire cachée, votre inconscient, votre enfant intérieur. Le SATI est un EXPLORER, un DÉCODEUR, un RÉVÉLATEUR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T15:30:00+01:00

2023-01-27T17:00:00+01:00

