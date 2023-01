Rencontre avec l’asso du Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Rencontre avec l’asso du Plan B 12 place du Marché 44420 La turballe, 25 janvier 2023, La turballe. Rencontre avec l’asso du Plan B Mercredi 25 janvier, 17h00 12 place du Marché 44420 La turballe L’Association du PLAN B propose un nouveau RDV mensuel pour : – Présenter ses activités, accueillir et accompagner les nouveaux adhérents – Échanger sur les projets en cours et ceux qu’on aimera… 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire L’Association du PLAN B propose un nouveau RDV mensuel pour :

– Présenter ses activités, accueillir et accompagner les nouveaux adhérents

– Échanger sur les projets en cours et ceux qu’on aimerait mettre en place

– Partager un bon moment, se rencontrer et mieux se connaitre



Vous souhaitez en savoir plus ou prendre part à l’Association du PLAN B ?

Les prochains RDV sont consultables sur l’agenda de notre site internet.

Un pot sera offert aux adhérent.e.s 2022 INFOS PRATIQUES : – Possibilité d’adhérer sur place

