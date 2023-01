Apéro conté 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Apéro conté 12 place du marché 44420 La turballe, 20 janvier 2023, La turballe. Apéro conté Vendredi 20 janvier, 18h30 12 place du marché 44420 La turballe « Bonne année, Bonne contée » Ôtez vos bonnets et réchauffez vous les oreilles en écoutant Sylviane vous raconter monts et merveilles car il y a bien longtemps la vie était déjà une drôle de farc… 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire « Bonne année, Bonne contée »

Ôtez vos bonnets et réchauffez vous les oreilles en écoutant Sylviane vous raconter monts et merveilles car il y a bien longtemps la vie était déjà une drôle de farce.

Pour se réchauffer la gorge il y aura de quoi boire et grignoter. INFOS PRATIQUES : Chapeau pour l’artiste

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:30:00+01:00

2023-01-20T21:30:00+01:00

