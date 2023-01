Viens plier et coller ta bonne étoile pour 2023 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Viens plier et coller ta bonne étoile pour 2023 12 place du marché 44420 La turballe, 17 janvier 2023, La turballe. Viens plier et coller ta bonne étoile pour 2023 Mardi 17 janvier, 16h30 12 place du marché 44420 La turballe Frédérique propose de réaliser des étoiles à 5 ou 7 branches de plusieurs tailles à partir un pliage répété. Les pliages seront préparés en amont pour permettre aux enfants de participer, ils pou… 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire Frédérique propose de réaliser des étoiles à 5 ou 7 branches de plusieurs tailles à partir un pliage répété.

Les pliages seront préparés en amont pour permettre aux enfants de participer, ils pourront être aidé de l’adulte accompagnateur. INFOS PRATIQUES : Atelier à partir de 5 ans (enfants accompagnés)

Prix libre

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T16:30:00+01:00

2023-01-17T18:30:00+01:00

