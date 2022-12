Atelier boîte à neige 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Lisa propose un nouvel atelier pour les enfants : sur le même principe qu'une boule à neige, viens fabriquer et décorer ta boîte à neige sur le thème de Noël et de l'hiver, tout le matériel sera fourni et tu pourras souffler dans ta boîte pour que la neige s'envole !

INFOS PRATIQUES :

– Atelier à partir de 7 ans

– Sirop offert

– Réservation au 06 80 59 16 70

– Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T15:00:00+01:00

2022-12-28T16:30:00+01:00

