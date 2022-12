Aide administrative 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Aide administrative 12 place du marché 44420 La turballe, 22 décembre 2022, La turballe. Aide administrative Jeudi 22 décembre, 10h00 12 place du marché 44420 La turballe L’association du Plan B propose une aide administrative mensuelle. Vous souhaitez : . Écrire une lettre à un particulier, . Créer un document à destination d’un service public ou privé, … 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://leplanb-laturballe.fr/lassociation/presentation-de-lassociation-du-plan-b/ »}, {« link »: « https://leplanb-laturballe.fr/le-cafe-epicerie/agenda/ »}] L’association du Plan B propose une** aide administrative mensuelle.** Vous souhaitez : . Écrire une lettre à un particulier, . Créer un document à destination d’un service public ou privé, . Naviguer dans les méandres administratives et rédiger une demande, .. Rendez-vous à au Café-bar Bio du PLAN B** entre 10h et 12h**, des bénévoles vous guideront. Le premier RDV aura lieu ce 29 septembre, les suivants sont consultables sur l’agenda de notre site internet. INFOS PRATIQUES** :** – Venez avec vos documents ou ébauches de lettres, – N’hésitez pas à : *. *vous munir d’un outil informatique si besoin, *. *en parlez autour de vous, .. – Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-22T10:00:00+01:00

2022-12-22T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu 12 place du marché 44420 La turballe Adresse 12 place du marché 44420 La turballe Ville La turballe lieuville 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Departement Loire-Atlantique

12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Aide administrative 12 place du marché 44420 La turballe 2022-12-22 was last modified: by Aide administrative 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe 22 décembre 2022 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe La Turballe

La turballe Loire-Atlantique