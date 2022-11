Un lutin attrapes rêves 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Un lutin attrapes rêves 12 place du marché 44420 La turballe, 21 décembre 2022, La turballe. Un lutin attrapes rêves Mercredi 21 décembre, 15h00 12 place du marché 44420 La turballe

Atelier: 8

Lisa propose un nouvel atelier pour les enfants : Viens créer ton petit lutin de Noël « attrape rêves », à suspendre dans ta chambre pour passer une bonne nuit ! Avec du papier, du tissu et des pe… 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire Lisa propose un nouvel atelier pour les enfants : Viens créer ton petit lutin de Noël « attrape rêves », à suspendre dans ta chambre pour passer une bonne nuit ! Avec du papier, du tissu et des petites bricoles !

À partir de 7 ans.

Réservation : 06 80 59 16 70

2022-12-21T15:00:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00

