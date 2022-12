Matinée musicale avec Tel Père Telle Fille 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Matinée musicale avec Tel Père Telle Fille 12 place du marché 44420 La turballe, 21 décembre 2022, La turballe. Matinée musicale avec Tel Père Telle Fille Mercredi 21 décembre, 10h30 12 place du marché 44420 La turballe « Tel père telle fille » : un duo complice qui partage une passion commune depuis plus de 20 ans : la musique !! Il vous propose un voyage qui vous emmènera… de la Turballe jusqu’au bout de la t… 12 place du marché 44420 La turballe 12 place du marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire « Tel père telle fille » : un duo complice qui partage une passion commune depuis plus de 20 ans : la musique !!

Il vous propose un voyage qui vous emmènera… de la Turballe jusqu’au bout de la terre… en revisitant des classiques de la chanson française.

Dans leurs valises se glisse également un univers Pop Rock et quelques mélodies Groove qui invitent à l’évasion vers de nouveaux horizons… INFOS PRATIQUES : Chapeau pour les artistes

Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B

